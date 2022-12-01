Жительница Ижевска сообщила в соцсетях, что её дочь покусали бродячие собаки. Отогнать животных удалось благодаря водителям, которые остановились, поэтому школьница пострадала не так сильно. Об этом пишет издание udm-info.ru.
По словам женщины, это уже второй аналогичный случай в данном месте. При этом в обоих случаях дети были госпитализированы.
Выяснилось, что ребёнка отпустили из больницы только сегодня, теперь девочке необходима вакцина.
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