В Ижевске детей госпитализируют после укусов собак

Жительница Ижевска сообщила в соцсетях, что её дочь покусали бродячие собаки. Отогнать животных удалось благодаря водителям, которые остановились, поэтому школьница пострадала не так сильно. Об этом пишет издание udm-info.ru.

По словам женщины, это уже второй аналогичный случай в данном месте. При этом в обоих случаях дети были госпитализированы.

Выяснилось, что ребёнка отпустили из больницы только сегодня, теперь девочке необходима вакцина.

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