В посёлке под Сургутом людей терроризируют стаи бездомных собак

В пресс-службе МВД по Сургуту заявили, что сообщения о волках в ведомство не поступали.

Ранее в соцсетях местные жители выложили видео, в котором говорилось, что волки якобы нападают на собак и людей в посёлке рядом с городом. Об этом пишет издание "muksun.fm".

Корреспонденты пообщались также с жителями посёлка, которые рассказали, что никаких волков у них нет, а грызут и рвут друг друга постоянно только бездомные собаки. Они же терроризируют и местных жителей.

В мэрии ситуацию пока никак не прокомментировали, но заявили, что с проблемой разбираются.