В пресс-службе МВД по Сургуту заявили, что сообщения о волках в ведомство не поступали.
Ранее в соцсетях местные жители выложили видео, в котором говорилось, что волки якобы нападают на собак и людей в посёлке рядом с городом. Об этом пишет издание "muksun.fm".
Корреспонденты пообщались также с жителями посёлка, которые рассказали, что никаких волков у них нет, а грызут и рвут друг друга постоянно только бездомные собаки. Они же терроризируют и местных жителей.
В мэрии ситуацию пока никак не прокомментировали, но заявили, что с проблемой разбираются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.