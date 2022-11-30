В Москве школьник украл у матери деньги и потратил их якобы на ставки в игре

В Москве 14-летний школьник похитил у мамы 2,5 миллиона рублей. Подросток поиграл в Brawl Stars на телефоне и потратил все деньги.

Как рассказала мама ученика Telegram-каналу SHOT, мальчик познакомился с единомышленниками в мессенджере. Они предложили подростку сделать ставки на киберспорт.

В итоге школьник в Сети отправил неизвестным 1,8 миллиона рублей. Остальные средства ученик передал через терминал. Мать мальчика рассказала о происшествии полицейским.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что стала жертвой мошенников.

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