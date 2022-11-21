Известная актриса, телеведущая Лера Кудрявцева сказала, что её обманули мошенники. Они похитили у звезды 180 тысяч. О какой валюте идёт речь певица не уточнила.
"Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели", — подчеркнула Кудрявцева.
Другие подробности она не сообщила.
Ранее российская телеведущая заявила, что ей необходимо отдохнуть в Сочи. Причиной послужили переживания и отрицательные мысли в "смутное время", объяснила звезда.
"Решили с Катей Гордон на три дня слетать подлечить нервишки", — добавила певица.
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