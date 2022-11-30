Жительница Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе призвала местную прокуратуру наказать своих соседей. Они сняли ролик, в котором эта женщина била дочку, так как ребёнок неправильно крестился, и опубликовали кадры в Сети.
"Жалоба была на незаконное размещение видео", — отметили в ведомстве, передаёт muksun.fm.
Вместе с этим правоохранители сообщили, что передали обращение россиянки полицейским. Известно, что против неё возбуждено уголовное дело.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.