Российские журналисты заявили, что жительница Казани избила и оставила на балконе полураздетую двухлетнюю дочь. По информации СМИ, женщина таким образом хотела наказать мужа.
Как отметили в издании "Подъём", россиянка отправила видео с издевательством над ребёнком своему супругу. Она обвинила в плохом состоянии девочки мужчину.
Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец выяснила, что у этой матери есть четырёхлетний сын с инвалидностью. При этом, по словам политика, власти лишили женщину родительских прав в отношении ещё одного ребёнка. Волынец заявила, что дети находятся в больнице.
"Состояние удовлетворительное, следов побоев не обнаружено", — подчеркнула собеседница издания.
Ранее сообщалось, что жительница Татарстана била сына-инвалида, потому что он не давал ей снимать ролики в TikTok.
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