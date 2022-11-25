Жительница Казани разозлилась на мужа и избила двухлетнюю дочь

Российские журналисты заявили, что жительница Казани избила и оставила на балконе полураздетую двухлетнюю дочь. По информации СМИ, женщина таким образом хотела наказать мужа.

Как отметили в издании "Подъём", россиянка отправила видео с издевательством над ребёнком своему супругу. Она обвинила в плохом состоянии девочки мужчину.

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец выяснила, что у этой матери есть четырёхлетний сын с инвалидностью. При этом, по словам политика, власти лишили женщину родительских прав в отношении ещё одного ребёнка. Волынец заявила, что дети находятся в больнице.

"Состояние удовлетворительное, следов побоев не обнаружено", — подчеркнула собеседница издания.

Ранее сообщалось, что жительница Татарстана била сына-инвалида, потому что он не давал ей снимать ролики в TikTok.