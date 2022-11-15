По мнению демографа Андрея Коротаева, материнский капитал - это действенная мера для стимулирования рождаемости в России.
Эксперт уверен, что значительное повышение материнского капитала за третьего ребёнка не менее, чем до одного миллиона рублей, улучшит демографическую ситуацию в России.
"Материнский капитал — это одна из самых эффективных мер поддержки рождаемости. У нас в стране все-таки практика такая: если пара поженилась, то все-таки одного ребенка они родят. Проблема возникает уже с рождением второго ребенка", — объяснил Коротаев в разговоре с изданием "Слово и дело".
Эксперт добавил, что больше всего государство должно поддерживать родителей, решившихся на второго, а лучше — на третьего ребёнка. А сегодня, по его мнению, дела обстоят с точностью да наоборот, что отрицательно сказывается на демографической картине в российском обществе.
Помимо этого, Коротаев призвал учредить не только материнский, но и отцовский капитал, сумма которого тоже должна быть не менее 1 миллиона рублей. Родителям сложно обходиться без такой финансовой поддержки, так как при рождении ребёнка доходы семьи заметно падают, напомнил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский прибыл в Херсон.