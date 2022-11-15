Демограф: увеличение маткапитала на третьего ребёнка повысит рождаемость в РФ

По мнению демографа Андрея Коротаева, материнский капитал - это действенная мера для стимулирования рождаемости в России.

Эксперт уверен, что значительное повышение материнского капитала за третьего ребёнка не менее, чем до одного миллиона рублей, улучшит демографическую ситуацию в России.

"Материнский капитал — это одна из самых эффективных мер поддержки рождаемости. У нас в стране все-таки практика такая: если пара поженилась, то все-таки одного ребенка они родят. Проблема возникает уже с рождением второго ребенка", — объяснил Коротаев в разговоре с изданием "Слово и дело".

Эксперт добавил, что больше всего государство должно поддерживать родителей, решившихся на второго, а лучше — на третьего ребёнка. А сегодня, по его мнению, дела обстоят с точностью да наоборот, что отрицательно сказывается на демографической картине в российском обществе.

Помимо этого, Коротаев призвал учредить не только материнский, но и отцовский капитал, сумма которого тоже должна быть не менее 1 миллиона рублей. Родителям сложно обходиться без такой финансовой поддержки, так как при рождении ребёнка доходы семьи заметно падают, напомнил эксперт.