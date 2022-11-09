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Сенатор Цеков: гибель Стремоусова — тяжёлая утрата для сторонников русского мира

Общество

Сенатор РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков выразил соболезнования по поводу гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП под Херсоном.

Сенатор Цеков: гибель Стремоусова — тяжёлая утрата для сторонников русского мира

Цеков в беседе с Pravda.Ru назвал гибель Стремоусова тяжёлой утратой для всех, кто понимает русский мир, уточнив, что имеет в виду не только россиян, но и соотечественников, проживающих за пределами РФ. По словам сенатора, это не меньшая потеря и для граждан Украины, которые сегодня стали гражданами России после принятия Херсонской области, Запорожской области, ДНР, ЛНР в состав России.

"Он был верным сыном нашего отечества, единого отечества, а наше единое отечество — это Россия, это Украина, это Белоруссия. Он очень много сделал для того, чтобы народ Украины и, прежде всего, жители Херсонской области жили в мире и согласии, чтобы у них была надежда на счастливую, опять-таки мирную, достойную жизнь", — сказал Цеков.

Политик признался, что для всех и лично для него гибель Стремоусова — это тяжёлая утрата.

"Я его лично знал. Он на меня производил очень хорошее впечатление. Человек, который абсолютно положительный, проявил себя как сторонник русского мира ещё задолго до событий этого года. Человек, который вел здоровый образ жизни, многодетный отец. Самое положительное впечатление у меня о нём было", — добавил Цеков.

9 ноября стало известно о гибели Стремоусова в автомобильной аварии. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил эту информацию.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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