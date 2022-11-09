Сальдо сделал подтверждение гибели Стремоусова в ДТП

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил сведения о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова, жизнь которого неожиданно и трагически оборвалась в результате ДТП.

Сальдо записал в своём Telegram-канале видеообращение, касающееся Стремоусова, признавшись, что ему очень тяжело говорить о случившемся.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Он многодетный отец — у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть", — сказал Сальдо.

Сальдо назвал Стремоусова "одним из самых ярких и правдивых людей", отметив, что он всегда рассказывал о том, что действительно происходит в Херсонской области "чисто и искренне", "открыто, свободно и доступно".