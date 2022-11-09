Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом заявил его личный водитель Telegram-каналу WarGonzo.

"Он лично встречал наши войска на входе в Херсон в феврале", — написал военный корреспондент Роман Сапоньков.

Также гибель Стремоусова официально подтвердили в пресс-службе администрации региона. Подробности трагедии на данный момент неизвестны.

Стремоусов неоднократно говорил, что Херсонская область никогда не будет находится под контролем киевского режима.