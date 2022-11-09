Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Об этом заявил его личный водитель Telegram-каналу WarGonzo.
"Он лично встречал наши войска на входе в Херсон в феврале", — написал военный корреспондент Роман Сапоньков.
Также гибель Стремоусова официально подтвердили в пресс-службе администрации региона. Подробности трагедии на данный момент неизвестны.
Стремоусов неоднократно говорил, что Херсонская область никогда не будет находится под контролем киевского режима.
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