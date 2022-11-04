Данилко признался, что Путин при встрече влюбил его в себя: "Какой он приятный"

Украинский шоумен Андрей Данилко признался, что Владимир Путин при личной встрече произвёл на него хорошее впечатление. Сейчас артист горько сожалеет об этом.

Звезда эстрады, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, отметил, что Владимир Путин при знакомстве сумел его очаровать.

"На меня он тогда произвел очень хорошее впечатление. Правда. Я понимаю. Есть такое. Зло очень обманчиво, оно очень влюбляет в себя. И он весы по гороскопу, он при встрече как-будто стеснялся", — рассказал Данилко.

Шоумен отметил, что президент РФ заставил его почувствовать себя "пупом земли". Данилко рассказал, что пил лучшие крымские вина, в то время как Путин "подхихикивал" с почти нетронутым бокалом вина.

Данилко вспомнил, что тут же прибежал к Путину, как только он его подозвал к себе жестом. Он показался ему маленьким ростом.

"Я подумал: "Боже, какой он приятный". Вот он влюбляет в себя. Надо быть очень аккуратным с такими людьми. Очень аккуратным. Это я понял попозже", — сказал Данилко и заявил, что президента РФ следует повесить за ногу.

Ранее Данилко объяснил, что считает Владимира Соловьёва своим личным врагом.