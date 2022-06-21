Данилко признался, что ненавидит Соловьёва: "Рассказал, какая я тварь и нацист"

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, выразил свою ненависть к российским телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.

Данилко рассказал, что Владимир Соловьёв и другие журналисты РФ активно его ругают.

"Только, наверное, ленивый не рассказал в своих новостях, какая я тварь и нацист. Особенно Соловь`в. Я его называю сейчас "кастрюля"", — сказал Данилко.

Украинский артист рассказал, какую радость он испытал, когда у Соловьёва отобрали особняки на озере Комо в Италии.

"Я вот прямо радовался, не мог себя сдержать. Вот так. Это личный мой враг, этот Соловьев", — объяснил Данилко.

Шоумен также прошёлся по личности Ольги Скабеевой, которую назвал женщиной с низкой социальной ответственностью, которая "исполняет за деньги".

Ранее Андрей Данилко с юмором отнёсся к запрету на въезд в Россию в течение следующих 50 лет. Артист выразил надежду на то, что ему удастся приехать в Россию через полвека и пройтись по Красной площади.