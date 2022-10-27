Ивановский губернатор: тех, кто насильно вручает повестки, нужно наказать

По мнению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, устраиваемые в регионе облавы с целью вручения повесток в военкомат недопустимы, а их организаторы должны быть наказаны.

26 и 27 октября в местных СМИ и соцсетях появились видео, демонстрирующие попытки вручения повесток гражданам в торговых центрах и прямо на улицах.

Воскресенский побеседовал на эту тему с военкомом Иваново Максимом Ткачуком. Запись их разговора была опубликована в Telegram-канале правительства Ивановской области.

Губернатор региона рассказал о поступающих ему жалобах насчёт проведения облав в населённых пунктах области, включая Иваново.

"Ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации — не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", — сказал Воскресенский.