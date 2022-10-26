Башкирский протоиерей Виктор Иванов использовал пакеты для транспортировки погибших военных в качестве купели. Как сообщил сам священник, он покрестил таким образом двух участников спецоперации.
По словам Иванова, в один мешок солдаты поместили ноги, а во втором пакете бойцы омыли руки. На поваленном дереве находилась Казанская икона Божией Матери.
"Все понимают, что может произойти… Атрибутика смерти не вводит людей в ступор", — отметил протоиерей, слова которого передаёт mkset.ru.
Ранее в Русской православной церкви предложили ввести "дежурство" священников в пунктах частичной мобилизации.
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