Уфимский священник покрестил солдат на передовой в мешках для трупов

Башкирский протоиерей Виктор Иванов использовал пакеты для транспортировки погибших военных в качестве купели. Как сообщил сам священник, он покрестил таким образом двух участников спецоперации.

По словам Иванова, в один мешок солдаты поместили ноги, а во втором пакете бойцы омыли руки. На поваленном дереве находилась Казанская икона Божией Матери.

"Все понимают, что может произойти… Атрибутика смерти не вводит людей в ступор", — отметил протоиерей, слова которого передаёт mkset.ru.

Ранее в Русской православной церкви предложили ввести "дежурство" священников в пунктах частичной мобилизации.