В РПЦ предложили "поставить" на дежурство священников в пунктах мобилизации

В некоторых московских мобилизационных пунктах "дежурят" священнослужители, однако, чтобы распространить практику на все учреждения, необходимо разрешение столичного правительства, заявил председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.

Как подчеркнул Добродеев, сейчас бойцам как никогда нужна сила духа и батюшки им в этом помогают.

"Священники готовы там дежурить, но необходима добрая воля организаторов, как я понимаю, префектов", — пояснил представитель РПЦ РИА Новости.