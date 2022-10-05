В некоторых московских мобилизационных пунктах "дежурят" священнослужители, однако, чтобы распространить практику на все учреждения, необходимо разрешение столичного правительства, заявил председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.
Как подчеркнул Добродеев, сейчас бойцам как никогда нужна сила духа и батюшки им в этом помогают.
"Священники готовы там дежурить, но необходима добрая воля организаторов, как я понимаю, префектов", — пояснил представитель РПЦ РИА Новости.
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