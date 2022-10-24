Мария Шукшина поставила в один ряд Антона Красовского и Марию Овсянникову. Актриса считает, что заявление журналиста RT было проплаченным.
Заслуженная артистка России отметила, что скандальное заявление Красовского напомнило ей ситуацию с Овсянниковой на Первом канале.
"Немного выскажусь. Они — "выразители" всего того мусора, который накопился в обществе и СМИ за 30 лет вседозволенности", — написала написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.
Шукшина объяснила, что авторская программа Красовского "Антонимы" выходит на YouTube-канале дирекции "RT Россия" и финансируется правительством РФ.
"Склоняюсь к тому, что тирада Красовского — проплаченная провокация. В первом случае (на 1 канале) всё сошло с рук, и во 2 случае будет также", — выразила своё мнение Шукшина.
(Орфография и пунктуация автора сохранены).
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