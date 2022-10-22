Мария Шукшина прокомментировала призыв Сергея Кириенко переформатировать СВО в "народную войну". Актриса считает, что администрация президента оторвана от народа.
Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал россиян сплотиться ради победы.
Мария Шукшина обвинила представителя власти в непонимании народа. Она отметила необходимость смены идеологии — с либеральной на народную, когда "каждый человек должен чувствовать свою сопричастность".
"Можно сказать, что пока попытка Сергея Кириенко поговорить с народом как Сталин с его знаменитой речью, начинавшейся со слов "Братья и сестры…", не прошла", — высказала своё мнение заслуженная артистка РФ.
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