Кириенко о победе в СВО: "Необходимо, чтобы это была именно народная война"

Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объяснил, каким образом Россия может одержать победу в противостоянии с Украиной и НАТО.

Кириенко напомнил, что Россия всегда брала верх "в народной войне".

"Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", — выразил своё мнение Кириенко.

Государственный деятель рассказал, что каждый может внести свою лепту в общее дело. Написание добрых слов бойцу, поставка оборудования на фронт, другие виды волонтёрской деятельности, по мнению Кириенко, приблизят победу нашей страны.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев.