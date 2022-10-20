Манукян об упразднении Ростуризма: в Киев можно на танках и без путёвки

Эксперт Общественной Палаты России Вадим Манукян поддержал решение президента Владимира Путина об ликвидации Ростуризма, отметив, что сейчас не время для туристических поездок.

"Всё правильно. Туризму министерство не нужно. Да и не время сейчас для туризма. Разве что в Киев, да и то без виз", — шутливо прокомментировал решение российского лидера эксперт.

Ранее глава государства принял решение упразднить Ростуризм. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.