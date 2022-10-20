Эксперт Общественной Палаты России Вадим Манукян поддержал решение президента Владимира Путина об ликвидации Ростуризма, отметив, что сейчас не время для туристических поездок.
"Всё правильно. Туризму министерство не нужно. Да и не время сейчас для туризма. Разве что в Киев, да и то без виз", — шутливо прокомментировал решение российского лидера эксперт.
Ранее глава государства принял решение упразднить Ростуризм. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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