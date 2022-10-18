По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после падения истребителя Су-24 в Ейске 18 октября три человека находятся в тяжёлом состоянии — это двое взрослых и один ребёнок.
Глава края отметил, что самое сложное состояние у одного из этих троих пациентов, — у того, который получил ожоги 70% тела.
Всего после случившегося в городских медучреждениях сейчас находятся 20 человек, состояния остальных пострадавших не внушает опасений. Об этом Кондратьев рассказал в эфире "России 24".
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