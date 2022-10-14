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Адвокат объяснил, что делать в случае незаконной мобилизации: "Писать жалобы"

Общество

Правозащитник Константин Ерохин рассказал, как помочь человеку, мобилизованному незаконно.

Адвокат объяснил, что делать в случае незаконной мобилизации: "Писать жалобы"

В военном комиссариате Москвы заверили, что у московского метро не вручали повестки гражданам.

Юрист Ерохин объяснил, что представители МВД отправляли людей в отдел или в военкоматы с целью сверить данные, а не отправить их на спецоперацию. Он отметил, что требования сотрудников полиции законны, когда они просят граждан проследовать в полицию или военкомат.

Ранее представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин оценил законность "охоты" за пассажирами метро в рамках частичной мобилизации.

Адвокат рассказал, что повестки делятся на две категории. Одни направляют граждан на мобилизацию, а другие приглашают человека в военкомат или на мобилизационный пункт для сверки, сообщает Радио 1.

Ерохин в случае, если мобилизация проводится незаконно, рекомендует писать жалобы и надеться на реакцию сотрудников, принявших решение о призыве на службу, и на начальника полиции.

В России в чат-бот "Помощник Объясняем.РФ" на портале "Объясняем.РФ" включён раздел о частичной мобилизации. Вопросы, посланные через чат-бот, направляются в Минобороны РФ. Ответы приходят достаточно быстро.

Чат-бот информирует граждан по темам:

  • о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации,
  • о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации,
  • о порядке вручения и получения повестки.

В случае незаконной мобилизации гражданам следует обращаться на горячую линию службы "122".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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