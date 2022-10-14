Адвокат объяснил, что делать в случае незаконной мобилизации: "Писать жалобы"

Правозащитник Константин Ерохин рассказал, как помочь человеку, мобилизованному незаконно.

В военном комиссариате Москвы заверили, что у московского метро не вручали повестки гражданам.

Юрист Ерохин объяснил, что представители МВД отправляли людей в отдел или в военкоматы с целью сверить данные, а не отправить их на спецоперацию. Он отметил, что требования сотрудников полиции законны, когда они просят граждан проследовать в полицию или военкомат.

Ранее представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин оценил законность "охоты" за пассажирами метро в рамках частичной мобилизации.

Адвокат рассказал, что повестки делятся на две категории. Одни направляют граждан на мобилизацию, а другие приглашают человека в военкомат или на мобилизационный пункт для сверки, сообщает Радио 1.

Ерохин в случае, если мобилизация проводится незаконно, рекомендует писать жалобы и надеться на реакцию сотрудников, принявших решение о призыве на службу, и на начальника полиции.

В России в чат-бот "Помощник Объясняем.РФ" на портале "Объясняем.РФ" включён раздел о частичной мобилизации. Вопросы, посланные через чат-бот, направляются в Минобороны РФ. Ответы приходят достаточно быстро.

Чат-бот информирует граждан по темам:

о перечне законных оснований, которые будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации,

о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации,

о порядке вручения и получения повестки.

В случае незаконной мобилизации гражданам следует обращаться на горячую линию службы "122".