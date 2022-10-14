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Юрист об "облавах" у метро на мужчин: "Незаконно выписывать повестку на ходу"

Общество

Представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе Pravda.Ru прокомментировал с правовой точки зрения сообщения о "охоте" за пассажирами метро в рамках частичной мобилизации.

Юрист об "облавах" у метро на мужчин: "Незаконно выписывать повестку на ходу"

Малютин отметил, что не вполне доверяет информации о том, что на станция метрополитена в Москве или Санк-Петербурге вручали повестки в военкомат мужчинам.

"Конечно, это незаконно, потому что повестки должны раздаваться по месту жительства сотрудниками полиции, военного комиссариата, либо работодателем по месту работы", — объяснил юрист.

Малютин отметил, что за несоблюдение законодательства о воинском учете гражданин сам несёт ответственность.

"Пока санкции самые максимальные, которые у нас есть за несоблюдение данного воинского учета, это штраф от 500 от 3000 рублей. В случае, если молодой человек попадает в такую ситуацию, в первую очередь не надо ни с кем скандалить, пытаться отбиться или еще какие-то меры предпринимать именно противоправные в отношении сотрудников полиции, ни в коем случае не применять силу. Потому что это может быть расценено как уголовное преступление", — посоветовал эксперт.

Он рекомендует установить личность сотрудника полиции, который подобные вещи совершает. Адвокат объяснил, что подписывать повестку или нет, каждый решает сам. За несоблюдение правил воинского учета предусмотрен административный штраф.

"Уголовной ответственности за уклонение от мобилизации законом пока не предусмотрено. Я уверен, что этот вопрос уже рассматривается и в ближайшее время будет решён. Но из этого мы делаем вывод, что если молодой человек даже получил повестку и не явился, соответственно, к ответственности уголовной привлечён пока что быть не может", — сказал Малютин.

Юрист объяснил, что в МВД имеется реестр этих уклонистов.

"В данном случае они могут доставить человека в отдел и там уже с ним разбираться. На улице, в метро выписывать повестку на ходу, потому что она будет заполняться именно от руки, вот эти вещи незаконные. Должна быть конкретная повестка на конкретного человека с датой явки, временем явки, если это установлено, и местом, куда ему необходимо явиться. Если этих сведений нет, и они на ходу записывают в пустой бланк, то это так же является незаконным. Потому что повестка выписывается заранее на конкретное лицо", — рассказал член военной Коллегии адвокатов.

Оставленные повестки в почтовых ящиках, по словам Малютина, тоже спорный метод проведения мобилизации.

"Сейчас разрабатывается законопроект по доставке повестки по почте с уведомлением о вручении", — сказал юрист.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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