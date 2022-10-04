Продюсер Лавров о словах Пугачёвой о рабах и холопах: Всё. Денег больше не дадут

Продюсер Сергей Лавров в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Аллы Пугачёвой, которая назвала своих недоброжелателей рабами и холопами.

Лавров отметил, что Алла Пугачёва всегда была мастером пиара. Он вспомнил её бурную личную жизнь со свадьбами и разводами, конфликты с коллегами по цеху.

Продюсер считает, что Примадонна потеряла часть поклонников из-за её заявления и слов Максима Галкина*, который резко осудил спецоперацию на Украине.

"Сейчас народ патриотичен, и народ сплотился. И когда сейчас кто-то выступает против России, автоматически становится как бы изгоем", — выразил своё мнение деятель шоу-бизнеса.

Лавров предположил, что именно Максим Галкин написал за певицу все эти посты.

"Мне кажется, Пугачева сама бы так не сделала. Возвращаясь к её последнему посту, к сожалению, люди её не ненавидят, она им безразлична. А вот это страшно", — объяснил Лавров.

Продюсер считает, что певица проиграла в материальном плане.

"Всё. Денег больше для неё не дадут. Максимум, что ей ещё нужно сделать, наверное, — успеть покаяться, тогда, может быть, что-то изменится. А на сегодняшний момент, я думаю, что, к сожалению, её очень быстро забудут", — поделился своей точкой зрения знаток шоу-бизнеса.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.