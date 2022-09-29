Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
США считают, что Дерипаска незаконно сделал своего ребёнка гражданином США
Актёр Виктор Сухоруков о русофобии: "А что – красивое слово. Русня"
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Михалков просит Мишустина не призывать кинематографистов, занятых в госпроектах
Зеленский о включении в состав РФ ЛДНР: "Россия присоединит себя к катастрофе"
Академик Кузнецов: взрыв "Северного потока" мог повредить могильник с химоружием
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Подоляка заявил, что ВС РФ "похоронили" планы ВСУ по наступлению на Херсон
Врач из Свердловской области, ранее обвинённый в педофилии, был оправдан

Путин признал Херсонскую и Запорожскую области "независимыми территориями"

Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которым Херсонская и Запорожская области получили статус "независимых территорий".

Ранее Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что подписание соглашений о присоединении территорий к Российской Федерации пройдёт в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

На Красной площади уже установили баннер, на котором написано, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — Россия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Садоводство, цветоводство, рецепты
Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли

При наступлении осеннего времени многие закончили с делами на огороде. Но при этом большинство огородников совершают некоторые ошибки, приводящие к дальнейшему понижению урожайности.

Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли
Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды
Политика. Новости и аналитика
Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды
Евросоюз
Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация
Силовые структуры
Подоляка: битва за Красный Лиман превращается в новое генеральное сражение
Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Любовь Степушова Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Чего испугался Радек: экс-глава МИД Польши больше не благодарит США за ЧП на "Северных потоках"
Общество
Уклонисты от мобилизации проходят школу выживания на границе с Казахстаном
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Силовые структуры
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Последние материалы
США считают, что Дерипаска незаконно сделал своего ребёнка гражданином США
Актёр Виктор Сухоруков о русофобии: "А что – красивое слово. Русня"
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Михалков просит Мишустина не призывать кинематографистов, занятых в госпроектах
Зеленский о включении в состав РФ ЛДНР: "Россия присоединит себя к катастрофе"
Академик Кузнецов: взрыв "Северного потока" мог повредить могильник с химоружием
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Подоляка заявил, что ВС РФ "похоронили" планы ВСУ по наступлению на Херсон
Врач из Свердловской области, ранее обвинённый в педофилии, был оправдан
Подоляка заявил, что компашка Зеленского поражена результатами референдумов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников