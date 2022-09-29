Путин признал Херсонскую и Запорожскую области "независимыми территориями"

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которым Херсонская и Запорожская области получили статус "независимых территорий".

Ранее Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что подписание соглашений о присоединении территорий к Российской Федерации пройдёт в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

На Красной площади уже установили баннер, на котором написано, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — Россия.