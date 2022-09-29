В Кремле анонсировали подписание договоров о включении регионов в состав России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что подписание соглашений о присоединении территорий к Российской Федерации пройдёт в пятницу, 30 сентября, в Кремле. По информации пресс-секретаря лидера нашей страны Владимира Путина, он выступит с речью.

Также Песков добавил, что документы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ власти подпишут до обсуждения этой темы в Совете Федерации.