Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что подписание соглашений о присоединении территорий к Российской Федерации пройдёт в пятницу, 30 сентября, в Кремле. По информации пресс-секретаря лидера нашей страны Владимира Путина, он выступит с речью.
Также Песков добавил, что документы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ власти подпишут до обсуждения этой темы в Совете Федерации.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.