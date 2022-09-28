Член Совета Федерации Андрей Климов порассуждал о судьбе граждан РФ, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Как напомнил сенатор, россияне в основном имеют право выезжать за границу.
По словам члена СФ, покинувшие Россию люди, которые не совершили преступление, могут вернуться. Их не станут наказывать правоохранители, отметил Климов. Однако он напомнил о существовании "моральной ответственности". Как объяснил сенатор, эти граждане потратили для переезда много средств и "оставили родину в опасности".
"Россия — правовое государство", — подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что, по данным на вторник, 27 сентября, со дня введения частичной мобилизации в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан РФ.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.