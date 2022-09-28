Сенатор Климов: уехавшие из РФ без нарушения закона граждане смогут вернуться

Член Совета Федерации Андрей Климов порассуждал о судьбе граждан РФ, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Как напомнил сенатор, россияне в основном имеют право выезжать за границу.

По словам члена СФ, покинувшие Россию люди, которые не совершили преступление, могут вернуться. Их не станут наказывать правоохранители, отметил Климов. Однако он напомнил о существовании "моральной ответственности". Как объяснил сенатор, эти граждане потратили для переезда много средств и "оставили родину в опасности".

"Россия — правовое государство", — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что, по данным на вторник, 27 сентября, со дня введения частичной мобилизации в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан РФ.