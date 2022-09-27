Исполняющий обязанности руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что около 98 тысяч россиян прибыли в республику с 21 сентября.
"Выехали 64 234 гражданина РФ", — добавил чиновник во время пресс-конференции.
Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сказал, что власти страны обсудят с Москвой увеличение миграционного потока на фоне частичной мобилизации в России. Президент призвал правительство заботиться о новых жителях республики и обеспечивать им безопасность.
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