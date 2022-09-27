Власти Казахстана: в республику с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

Исполняющий обязанности руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что около 98 тысяч россиян прибыли в республику с 21 сентября.

"Выехали 64 234 гражданина РФ", — добавил чиновник во время пресс-конференции.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сказал, что власти страны обсудят с Москвой увеличение миграционного потока на фоне частичной мобилизации в России. Президент призвал правительство заботиться о новых жителях республики и обеспечивать им безопасность.