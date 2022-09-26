По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), все пункты пропуска на границе с РФ работают в прежнем, штатном режиме.
В ведомстве добавили, что российские власти ничего не сообщали о закрытии пунктов пропуска.
Таким образом в КНБ прокомментировали распространившиеся в соцсетях слухи о том, что пункты пропуска на границе между Россией и Казахстаном закрываются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.