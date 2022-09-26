КНБ Казахстана: пункты пропуска на границе с РФ работают в штатном режиме

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), все пункты пропуска на границе с РФ работают в прежнем, штатном режиме.

В ведомстве добавили, что российские власти ничего не сообщали о закрытии пунктов пропуска.

Таким образом в КНБ прокомментировали распространившиеся в соцсетях слухи о том, что пункты пропуска на границе между Россией и Казахстаном закрываются.