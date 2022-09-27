Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана и Москва будут проводить переговоры по поводу увеличения количества россиян, которые начали прибывать в страну. Он отметил, что в последнее время численность прибывающих людей значительно возросла из-за сложной ситуации в России.
"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", — цитирует слова Токаева РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.