Токаев: Астана проведёт переговоры с Москвой из-за прибывающих россиян

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана и Москва будут проводить переговоры по поводу увеличения количества россиян, которые начали прибывать в страну. Он отметил, что в последнее время численность прибывающих людей значительно возросла из-за сложной ситуации в России.

"Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", — цитирует слова Токаева РИА Новости.