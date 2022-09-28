Депутат Леонов призвал упростить регистрацию брака при частичной мобилизации

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов обратился к главе Минюста России Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру регистрации брака в онлайн-формате во время частичной мобилизации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию запроса, все субъекты РФ заявляют о росте церемоний бракосочетания.

По словам парламентария, россияне могут подавать документы для регистрации брака с помощью портала "Госуслуги". Однако для этого им требуется цифровая подпись, получение которой — "целая процедура", пояснил Леонов.

В своём обращении к Минюсту он попросил временно отменить оформление электронных подписей, чтобы упростить процедуру регистрации отношений.