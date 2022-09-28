Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов обратился к главе Минюста России Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру регистрации брака в онлайн-формате во время частичной мобилизации.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию запроса, все субъекты РФ заявляют о росте церемоний бракосочетания.
По словам парламентария, россияне могут подавать документы для регистрации брака с помощью портала "Госуслуги". Однако для этого им требуется цифровая подпись, получение которой — "целая процедура", пояснил Леонов.
В своём обращении к Минюсту он попросил временно отменить оформление электронных подписей, чтобы упростить процедуру регистрации отношений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.