Вяткин о важности для депутатов оставаться в ГД: Уйти на фронт — лёгкое решение

Депутат "Единой России" Дмитрий Вяткин объяснил, что депутаты хотят, но не могут по долгу службы участвовать в спецоперации на Украине.

Представитель Госдумы аргументировал нежелание депутатов отправляться на фронт.

"Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт — это самое лёгкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане", — сказал Вяткин.

Единоросс отметил, что депутаты не вправе уходить от ответственности. Парламентарий объяснил, что отправиться на поля сражений члены Госдумы не могут, так как государство им предоставило отсрочку.

Тем не менее сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "изучить" вопрос о мобилизации тех, кто может быть востребован.