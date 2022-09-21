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Спикер Госдумы предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Спикер Госдумы предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов

"У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. <…> Давайте соберём тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие (в спецоперации), (он) может быть добровольцем, мы это только поддержим. У нас должна быть здесь позиция, мы с вами её должны реализовать, потому что я знаю наших коллег, они здесь присутствуют, (которые) заявление (об участии в спецоперации) писали", — цитирует спикера ТАСС.

А мае Вячеслав Володин говорил, что в Думе есть депутаты, которые обращались с просьбой участвовать в специальной военной операции.

Согласно действующему законодательству, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации предоставляется отсрочка от призыва на время мобилизации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, будет ли распространяться освобождение от частичной мобилизации на сотрудников администрации главы государства.

"Пока не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Будут разъяснения", — сказал он.

В среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призвать планируется 300 тысяч резервистов, имеющих опыт военной службы и обладающих нужными военно-учётными специальностями.

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих-контрактников и аналогичную зарплату.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
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