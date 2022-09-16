В Самарской области граждане Украины намеренно устроили пожар в Центре временного содержания с требованием депортировать их на родину.
После начала спецоперации на Украине мигранты из Незалежной оказались в безвыходном положении. Несмотря на то, что их сроки пребывания в "тюрьме для мигрантов" давно закончились, их не отпускали на родину из-за СВО.
Украинцы, получившие сроки за кражи и грабежи, жаловались на условия содержания. Так как их возмущения игнорировали, они устроили погром в своей камере — выбили стёкла, повредили дверь, подожгли матрасы.
Ликвидировали бунт сотрудники ОМОНа.
Ранее сообщалось, что граждане Украины вступили в драку на Лазурном брегу во Франции, решив, что перед ними россияне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.