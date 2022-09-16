В Тольятти украинцы устроили погром в Центре временного содержания

В Самарской области граждане Украины намеренно устроили пожар в Центре временного содержания с требованием депортировать их на родину.

После начала спецоперации на Украине мигранты из Незалежной оказались в безвыходном положении. Несмотря на то, что их сроки пребывания в "тюрьме для мигрантов" давно закончились, их не отпускали на родину из-за СВО.

Украинцы, получившие сроки за кражи и грабежи, жаловались на условия содержания. Так как их возмущения игнорировали, они устроили погром в своей камере — выбили стёкла, повредили дверь, подожгли матрасы.

Ликвидировали бунт сотрудники ОМОНа.

Ранее сообщалось, что граждане Украины вступили в драку на Лазурном брегу во Франции, решив, что перед ними россияне.