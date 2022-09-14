Военный корреспондент Борис Рожин сообщает о повышении уровня воды на реке Ингулец. По мнению военкора, связано это может быть с самообстрелом украинской стороной дамбы Карачуновского водохранилища, расположенного возле города Кривой Рог в Днепропетровской области.
По данным военкоров издания "Русская весна", жители Кривого Рога в срочном порядке начали запасаться водой.
Ранее сообщалось о нанесении Вооружёнными силами России высокоточного ракетного удара по военной цели в Кривом Роге. На объекте возник крупный пожар. Сегодня удары зафиксированы также в Николаеве и Запорожье.
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