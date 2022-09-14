На реке Ингулец в Кривом Роге зафиксировано повышение уровня воды

Военный корреспондент Борис Рожин сообщает о повышении уровня воды на реке Ингулец. По мнению военкора, связано это может быть с самообстрелом украинской стороной дамбы Карачуновского водохранилища, расположенного возле города Кривой Рог в Днепропетровской области.

По данным военкоров издания "Русская весна", жители Кривого Рога в срочном порядке начали запасаться водой.

Ранее сообщалось о нанесении Вооружёнными силами России высокоточного ракетного удара по военной цели в Кривом Роге. На объекте возник крупный пожар. Сегодня удары зафиксированы также в Николаеве и Запорожье.