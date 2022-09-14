Жители Карелии пожаловались на сложности с получением водительских удостоверений. Экзамены на права им показались слишком трудными.
По словам граждан, некоторым приходится сдавать практическую часть по несколько раз, тогда как другим это удаётся с первой попытки при явных нарушениях. Об этом пишет издание karelinform.ru.
В ГИБДД по РК ответили, что причина не в договорённостях между автошколами и ведомством, а в уровне профессиональной подготовки водителей.
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