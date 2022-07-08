В Карелии следователи пришли с обыском к директору заповедника

В Карелии следователи пришли с обыском в офис заповедника "Костомукшский". Правоохранителей заинтересовали заключённые пять лет назад контракты, сообщает karelinform.ru.

Обыски прошли также в квартирах директора заповедника Сергея Тархова и его заместителя по экономике и финансам Гузэли Кулиевой. Силовики искали улики по делу о нецелевом расходовании бюджетных денег. Отмечается, что сотрудники, проводившие обыск, вели себя некорректно и даже в присутствии понятых оскорбляли хозяев жилища.

Уголовное дело было возбуждено в конце июня, но речь идёт о событиях пятилетней давности, рассказали в заповеднике.

По версии следствия, администрация заповедника использовала неправильный код бюджетной классификации при заключении и оплате контрактов на общую сумму 2 млн рублей. Сами работы при этом были выполнены полностью.

Представители заповедника опровергают все обвинения, они заявляют, что никаких нарушений не было. Дело, кстати, возбуждено против неустановленного лица, подчеркивает издание.