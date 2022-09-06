Команда КВН Снежногорска о вырезанной шутке про Соловьёва: "Обидно, конечно"

Шутку команды "Сборная Снежногорска" про Владимира Соловьёва вырезали из эфира Первого канала. Кавээнщики прокомментировали удаление их остроты.

Игра состоялась летом в Екатеринбурге, но в эфире творчество весёлых и находчивых появилось на днях.

Номер состоял из сценки, в которой звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков в образе бабушки комментировал шествие персонажей.

"Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?" — спрашивал Рожков.

Кавээнщик "Сборной Снежногорска" в костюме среднего пальца объяснял: "Мы хотели Соловьёву от всех екатеринбуржцев привет передать".

В эфире оставили только овации, саму шутку удалили. Команда КВН уверена, что остроту вырезали, так как она не вписалась в хронометраж.

"Обидно, конечно, но мы понимаем, что не всё можно показывать в эфире. Монтаж и показ игры целиком и полностью находятся в ведении канала. Мы сыграли, как хотели, они показали, как смогли", — цитирует слова кавээнщиков издание "Подъём".

Ранее между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьёвым произошёл публичный конфликт, так как телеведущий назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты".