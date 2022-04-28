Соловьёв ответил Куйвашеву: "Ты стрелку что ли забиваешь сейчас, губернатор?"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв ответила на предложения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "следить за языком" за критику в адрес Екатеринбурга.

"Ааа, это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить. То есть, это я должен теперь говорить, как с губернатором или следить за базаром, поганой метлой. Это что вот сейчас было — "следить за языком"? Ты стрелку что ли забиваешь сейчас, губернатор? Это что уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских", — отметил с недоумением журналист.

В то же время Соловьёва возмутил тон, которым разговаривал государственный чиновник.

"Это у нас теперь государственный муж (так разговаривает, — прим. Ред.), а может Куйвашеву присоединиться к тем, кто меня грохнуть пытались? Может Куйвашев еще и туда пойдёт?", — засыпал вопросами губернатора журналист.

Ранее Соловьёв заявил, что" в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей".