В Нижнем Новгороде ищут переворачивателя календаря под песню Шуфутинского

Headhunter проанализировал сотни тысяч вакансий, размещённые на платформе и составил топ-странных объявлений, сообщили специалисты рекрутингового агентства. Так, в Нижнем Новгороде ищут "переворачивателя календаря" под трек Михаила Шуфутинского.

"В его обязанности входит безостановочное переворачивание календаря под аккомпанемент знаменитой композиции Михаила Шуфутинского во время матча "Пари НН" — "Факел" 3 сентября. От соискателя требуются любовь к футболу и Михаилу Шуфутинскому, базовые знания отечественного шансона и способность не сойти с ума за 90 минут работы", — цитирует ТАСС представителей компании.

При этом соискателю обещают 39 тысяч рублей за работу и мазь для суставов.

Кроме того, к примеру, в Москве, требуется "специалист по дружбе", а в Тамбове дегустатора семечек и орехов.