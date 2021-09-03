Песня "Третье сентября" четыре часа играла в эфире тюменской радиостанции

В эфире тюменской радиостанции Dipol. FM на протяжении четырёх часов играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и её кавер-версии.

Программный директор Dipol. FM Роман Ильич рассказал, что песню включали после всех новостей и рекламных выходов. При этом играла не только оригинальная композиция, но и её каверы и ремиксы. Различные вариации известной песни решено было включать, чтобы добавить драйва, поскольку Dipol. FM — танцевальная радиостанция, отметил Ильич.

Он отметил, что в этот день уже третий год подряд песня играет в утреннем шоу "Контора".

По словам Романа Ильича, радиостанция приветствует музыкальные эксперименты, поэтому часто оказывается в информационных лентах.

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