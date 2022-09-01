В социальной сети "Одноклассники" появился новый сервис "Увлечения". Теперь пользователи могут найти полезную информацию о своём хобби.
По словам представителей "ОК", благодаря тегам доступны данные не только о популярных занятиях. Например, люди с домашними животными способны посмотреть видео про экзотические виды. Вместе с этим "Одноклассники" обратили внимание на известных блогеров, которые рассказывают об увлечениях и своём опыте.
Также "ОК" провели исследование и выяснили, какие хобби самые популярные в России. Среди них оказались
"Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определённый раздел сервиса", — сказал глава "ОК" Антон Федчин.
Ранее сообщалось, что "Одноклассники" запустили монетизацию для групп с видеоконтентом.
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