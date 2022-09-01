"Одноклассники" запустили направление, посвящённое увлечениям пользователей

В социальной сети "Одноклассники" появился новый сервис "Увлечения". Теперь пользователи могут найти полезную информацию о своём хобби.

По словам представителей "ОК", благодаря тегам доступны данные не только о популярных занятиях. Например, люди с домашними животными способны посмотреть видео про экзотические виды. Вместе с этим "Одноклассники" обратили внимание на известных блогеров, которые рассказывают об увлечениях и своём опыте.

Также "ОК" провели исследование и выяснили, какие хобби самые популярные в России. Среди них оказались

кулинария,

авто,

рукоделие,

рыбалка,

питомцы,

мода,

отдых,

сад.

"Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определённый раздел сервиса", — сказал глава "ОК" Антон Федчин.

Ранее сообщалось, что "Одноклассники" запустили монетизацию для групп с видеоконтентом.