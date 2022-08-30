Представители социальной сети "Одноклассники" сообщили, что руководители сообществ с видео станут получать деньги. Заявку можно отправить уже сейчас.
"Монетизация видео станет новым важным шагом для поддержки авторов оригинального контента на платформе", — подчеркнули в "ОК".
Участниками программы являются не только известные пользователи, но и администраторы, которые создали проект недавно. Чтобы получать средства, достаточно
Также в "Одноклассниках" отметили, что создатели материалов не должны нарушать общие правила монетизации и авторские права. Ещё представители "ОК" указали на необходимость загрузить ролики через видеоплеер социальной сети.
"Подать заявку может только администратор группы в ОК через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный видеоконтент и пришлёт уведомление с результатом отбора администратору группы в личные сообщения", — сказали в "Одноклассниках".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.