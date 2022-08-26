С 26 по 28 августа в Белгороде будет проходить музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest. Социальная сеть "Одноклассники" проведёт онлайн-трансляции праздника.
В пятницу, 26 августа, в сообществе "Культурный регион" пользователям покажут выступления виолончелиста Борислава Струлёва, рэпера L'ONE и трио Bel Suono.
Кроме того, в дни проведения мероприятия можно украсить свои снимки в "Одноклассниках" тематическими рамками фестиваля. Они находятся в специальном приложении "Волшебные рамки".
Соцсеть также организует трансляцию концерта дуэта "Белый Острог", балета "Жизель. Возвращение в Париж" и оперного бала, в котором поучаствует певец Олег Газманов.
В субботу, 27 августа, пользователи смогут посмотреть балет "Кармен", послушать выступления группы "Замотаев band" и хора имени Пятницкого, а в воскресенье, 28 августа, будет организована трансляция полумарафона и заключительных мероприятий фестиваля.
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