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"Одноклассники" запустили конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" объявила старт приёма заявок на участие в ежегодном конкурсе для региональных СМИ под названием ОК Media Challenge 2022.

"Одноклассники" запустили конкурс для региональных СМИ OK Media Challenge 2022

Конкурс позволит сотрудникам региональных медиа улучшить качество публикаций в сообществах "Одноклассников" и научиться эффективным приёмам работы с соцсетью.

Победителям обещают денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на продвижение контента, промоподдержку и другие подарки.

Как сообщили в "Одноклассниках", конкурс продлится с 29 августа по 25 сентября. Он включает в себя обучающую программу из теории и практики. Каждый понедельник представители СМИ будут получать письмо с видеоуроком и описанием задач. Эксперты расскажут им, как делать вовлекающие эфиры, запускать спецпроекты и настраивать рекламные кампании. За выполненные задания региональным СМИ будут начислять баллы.

Средства массовой информации, которые наберут максимальное количество баллов по итогам конкурса, получат обещанные призы. Подать заявку на участие можно до 25 августа.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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