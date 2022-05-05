"Одноклассники": 20% пользователей задают одинаковые пароли для всех сайтов

Ко Всемирному дню паролей представители соцсети "Одноклассники" выяснили, как пользователи Рунета относятся к хранению своих секретных кодов. В исследовании поучаствовали 1109 респондентов в возрасте от 18 лет.

Оказалось, что почти каждый второй пользователь (49%) задаёт в своих паролях номер телефона, инициалы или дату рождения. Кроме того, 20% опрошенных устанавливают одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% респондентов используют для важных ресурсов сложный пароль, а для второстепенных более лёгкий типовой.

При этом двухфакторную аутентификацию при авторизации применяют лишь 15% пользователей из всей базы опрошенных. Более 20% респондентов стараются создавать надёжные пароли, а 5% соглашаются на коды, предлагаемые во время регистрации на сайте.

Эксперт по информационной безопасности в "Одноклассниках" Александра Сватикова пояснила, что использование одинаковых паролей на разных сервисах — плохая практика.

"Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации", — подчеркнула специалист.