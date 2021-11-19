Названы самые желаемые города России для переезда ради работы

Соцсеть "Одноклассники", сервис VK Работа и центр ResearchMe выяснили, в какие города россияне хотели бы переехать ради работы.

Исследование "Одноклассников"

В опросе участвовали 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет. На основе их ответов эксперты сформировали топ-5 самых желаемых городов для переезда и последующего трудоустройства:

Москва;

Санкт-Петербург;

Сочи;

Краснодар;

Владивосток.

В этих городах жителей привлекает высокий уровень жизни и зарплат, хороший климат, наличие рабочих мест, возможность быстро построить карьеру. Вместе с тем 56% респондентов признались, что сейчас не думают о переезде, ещё 26% россиян хотят переехать в другой субъект, а 18% пользователей затруднились с ответом. Если бы им предоставили возможность работать удалённо, то 63% опрошенных остались бы в родном городе, а 21% всё равно бы уехали.

Также специалисты выяснили, что наиболее высокую зарплату из пользовательского топ-5 городов предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

Кроме того, 24% россиян заявили, что намерены искать работу в новом городе, используя соцсети, 51% жителей планируют ориентироваться на специализированные сайты, а 37% респондентов хотят подключить к этому процессу знакомых. Ещё 12% опрошенных не задумывались об этом вопросе.

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