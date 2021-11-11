EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут поднять цены на телевидение и интернет
Почему половина россиянок не замужем, рассказала психолог Валовая
В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов
Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба
На "Госуслугах" может появиться раздел жалоб на фейки о COVID-19
СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России
Российского кибермошенника Жукова признали в США виновным и дали 10 лет тюрьмы
Новый глава японского МИД про отношения с РФ: готов подписать мирный договор
Instagram предложил пользователям функцию "Сделай перерыв"

"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей

Общество » Соцсети » Одноклассники

"Одноклассники" представили крупное обновление, затрагивающее платформу контента и рекламный кабинет.

"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей

Соцсеть запустила гибридную модель отображения контента в основной ленте новостей. Просмотрев свежие публикации, пользователи теперь смогут ознакомиться с рекомендуемыми материалами из других групп. Кроме того, "Одноклассники" включили в статистику сообществ разделение охватов на следующие источники:

  • "Лента" (охват подписчиков);
  • "Рекомендации" (охват рекомендуемых публикаций);
  • "Другое" (реклама, "классы").

В приложениях, работающих на базе iOS и Android, запустят ленту вертикального контента, где можно будет смотреть короткие видео, фотографии, анимации.

Социальная коммерция

Также до конца 2021 года "Одноклассники" внедрят функцию, с помощью которой пользователи будут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри соцсети с помощью встроенной платёжной системы.

Помимо этого, на платформе появится сервис продажи продуктов через видеотрансляции. При этом модераторы смогут таргетировать рекламу на своих клиентов.

Всё для творчества

Большой популярностью в "Одноклассниках" пользуется сервис "Моменты". В начале 2022 года его сделают доступным не только для личных профилей, но и для групп.

В платформе лонгридов появятся разные стили, разделители, списки, цитаты и подписи к фото, а персонализированное меню приложений вскоре подстроится под предпочтения пользователей.

До конца 2021 года "Одноклассники" запустят "технологию отбора качественного контента", позволяющую поддерживать новых и интересных авторов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Краткая история СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Блинкен пообещал поставлять на Украину летальное оборонительное вооружение
Дептранс Москвы опубликовал кадры ДТП, в котором пострадала Елена Сафронова
В России могут поднять цены на телевидение и интернет
Почему половина россиянок не замужем, рассказала психолог Валовая
В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов
Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба
На "Госуслугах" может появиться раздел жалоб на фейки о COVID-19
"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей
СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России
Российского кибермошенника Жукова признали в США виновным и дали 10 лет тюрьмы
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников