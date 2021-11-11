"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей

"Одноклассники" представили крупное обновление, затрагивающее платформу контента и рекламный кабинет.

Соцсеть запустила гибридную модель отображения контента в основной ленте новостей. Просмотрев свежие публикации, пользователи теперь смогут ознакомиться с рекомендуемыми материалами из других групп. Кроме того, "Одноклассники" включили в статистику сообществ разделение охватов на следующие источники:

"Лента" (охват подписчиков);

"Рекомендации" (охват рекомендуемых публикаций);

"Другое" (реклама, "классы").

В приложениях, работающих на базе iOS и Android, запустят ленту вертикального контента, где можно будет смотреть короткие видео, фотографии, анимации.

Социальная коммерция

Также до конца 2021 года "Одноклассники" внедрят функцию, с помощью которой пользователи будут оплачивать товары групп и бизнес-профилей внутри соцсети с помощью встроенной платёжной системы.

Помимо этого, на платформе появится сервис продажи продуктов через видеотрансляции. При этом модераторы смогут таргетировать рекламу на своих клиентов.

Всё для творчества

Большой популярностью в "Одноклассниках" пользуется сервис "Моменты". В начале 2022 года его сделают доступным не только для личных профилей, но и для групп.

В платформе лонгридов появятся разные стили, разделители, списки, цитаты и подписи к фото, а персонализированное меню приложений вскоре подстроится под предпочтения пользователей.

До конца 2021 года "Одноклассники" запустят "технологию отбора качественного контента", позволяющую поддерживать новых и интересных авторов.

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