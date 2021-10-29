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В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности

Общество » Соцсети » Одноклассники

Соцсеть "Одноклассники" запустит целый ряд онлайн-активностей, чтобы поддержать пользователей, оставшихся дома на период нерабочих дней.

В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности

На видеовитрине появится раздел "Лучше дома" с подборками фильмов, сериалов и мультфильмов. Также в социальной сети будет работать раздел онлайн-игр, где можно немного отвлечься пандемии и попробовать себя в роли геймера.

4 ноября в 12:00 по московскому времени состоится серия онлайн-трансляций, приуроченных к всероссийской акции "Ночь искусств" совместно с проектом "Культура.РФ". 

Помимо этого, все желающие смогут найти вакансии с помощью уникального приложения, не выходя из социальной сети. Через несколько недель, 17 ноября, перед пользователями в прямом эфире выступит начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса VK Работа Андрей Орлов. Он расскажет про самые популярные и востребованные профессии в период пандемии коронавируса. Трансляция начнётся в 14:00.

Ранее "Одноклассники" запустили информационный центр по вопросам COVID-19. На специальной странице собраны все сведения об инфекции и советы специалистов Роспотребнадзора.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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