Пользователи "Одноклассников" выбирают любимых героев

"Одноклассники" совместно с "Союзмультфильмом" в честь Международного дня анимации запустили конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии.

Накануне, 28 октября, в разделе "Идеи дня" пользователи увидели Кешу, Чебурашку, Волка, Ёжика, Чуч-Мяуча, корову Зо.

С помощью специальной опции пользователи делятся публикациями с любимыми героями и рассказывают друзьям, почему они так привлекают их, с чем ассоциируются и какое впечатление производят. Сегодня сервис продолжает работать.

Также на видеовитрине в "Одноклассниках" появились известные анимационные фильмы:

"Новые приключения попугая Кеши";

"Простоквашино";

"Первая охота";

"Доктор Айболит".

Разработчики социальной сети "Одноклассники" регулярно предлагают своим пользователям новые тематические идеи для публикаций в ленте. Так, 1 сентября с помощью специального конструктора можно было рассказать о любимых школьных уроках, учителях, забавных случаях, произошедших во время учёбы.

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