"Одноклассники" совместно с "Союзмультфильмом" в честь Международного дня анимации запустили конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии.
Накануне, 28 октября, в разделе "Идеи дня" пользователи увидели Кешу, Чебурашку, Волка, Ёжика, Чуч-Мяуча, корову Зо.
С помощью специальной опции пользователи делятся публикациями с любимыми героями и рассказывают друзьям, почему они так привлекают их, с чем ассоциируются и какое впечатление производят. Сегодня сервис продолжает работать.
Также на видеовитрине в "Одноклассниках" появились известные анимационные фильмы:
Разработчики социальной сети "Одноклассники" регулярно предлагают своим пользователям новые тематические идеи для публикаций в ленте. Так, 1 сентября с помощью специального конструктора можно было рассказать о любимых школьных уроках, учителях, забавных случаях, произошедших во время учёбы.
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