"Одноклассники" запустили новый сервис для официальных профилей

ОК запустили ссылки в "Моментах" для официальных профилей. Благодаря новому сервису пользователь сможет прикрепить кнопку со ссылкой на любые сайты или страницы внутри ОК. Это позволит звёздам, блогерам и другим известным людям привлечь внимание к своим публикациям, анонсировать концерты и продвигать те или иные товары, услуги.

Кроме того, у авторов будет возможность смотреть статистику переходов по ссылке, чтобы понять, удалось ли им охватить свою целевую аудиторию.

Новую функцию уже протестировали гимнастка Самира Мустафаева, певец NILETTO, певица Анна Седокова и другие.

Сервис "Моменты" был запущен в ноябре 2020 года. С его помощью пользователи могут публиковать исчезающие фото и видео и соревноваться с друзьями в популярности.